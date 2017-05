The weather looks really good for this weekend’s Breaux Bridge Crawfish Festival!

There will be sunny days and clear nights with no rain expected.

Temperatures at night will be pleasant as they will be in the upper-60s to low-70s.

Highs Saturday will be in the low-80s, then the mid-80s return Sunday.

The humidity will remain on the pleasant side!

Lafayette, LA Extended Forecast 7 Day Forecast | Hourly Forecast Day: Evening: UV Index: Humidity: % Wind: Moon Phase: Sunrise: Sunset: Moonrise: Moonset: Fri 5 Sunny 0% 0% 77° 54° Sat 6 Sunny 0% 0% 80° 59° Sun 7 Partly Cloudy 0% 0% 85° 63° Mon 8 Partly Cloudy 0% 0% 86° 66° Tue 9 Partly Cloudy 0% 0% 86° 66° Wed 10 Partly Cloudy 0% 0% 86° 68° Thu 11 Partly Sunny 20% 20% 87° 70° 7 Day Forecast | Hourly Forecast Wind: Humidity: % Dewpoint: ° Fri 5p 0% 0% 77° Fri 6p 0% 0% 77° Fri 7p 0% 0% 74° Fri 8p 0% 0% 71° Fri 9p 0% 0% 67° Fri 10p 0% 0% 65° Fri 11p 0% 0% 64° Sat 12a 0% 0% 62° Sat 1a 10% 10% 61° Sat 2a 10% 10% 60° Sat 3a 10% 10% 58° Sat 4a 10% 10% 57° Sat 5a 10% 10% 57° Sat 6a 10% 10% 56° Sat 7a 10% 10% 56° Sat 8a 0% 0% 61° Sat 9a 0% 0% 68° Sat 10a 0% 0% 73° Sat 11a 0% 0% 76° Sat 12p 0% 0% 78° Sat 1p 0% 0% 78° Sat 2p 0% 0% 80° Sat 3p 0% 0% 80° Sat 4p 0% 0% 80° Sat 5p 0% 0% 80° Sat 6p 0% 0% 80° Sat 7p 0% 0% 78° Sat 8p 0% 0% 74° Sat 9p 0% 0% 70° Sat 10p 0% 0% 69° Sat 11p 0% 0% 67° Sun 12a 0% 0% 65° Sun 1a 10% 10% 64° Sun 2a 10% 10% 63° Sun 3a 10% 10% 62° Sun 4a 10% 10% 62° Sun 5a 10% 10% 61° Sun 6a 10% 10% 61° Sun 7a 10% 10% 62° Sun 8a 0% 0% 66° Sun 9a 0% 0% 73° Sun 10a 0% 0% 77° Sun 11a 0% 0% 80° Sun 12p 0% 0% 81° Sun 1p 0% 0% 82° Sun 2p 0% 0% 83°