Week 3 Prep Football Scores

Week 3 Prep Scores
———————
- Comeaux 51 – St. Martinville 14 Final
- Sulphur 22, Byrd 9 Final
- Acadiana 48, Carencro 13 Final
- Lafayette 30, Patterson 35 Final
- Sam Houston 14, Iowa 42 Final
- Barbe 57, St. Louis Catholic 7 Final
- New Iberia 23, Westgate 31 Final
- LaGrange 13, Ferriday 14 Final
Opelousas 27, Vinton 14 Final
- Beau Chene 27, Pine Prairie 26 Final
- Livonia 20, Northeast 42 Final
- Cecilia 25, Crowley 28 Final
- Breaux Bridge 14, Kinder 21 Final
Northside 20 Lake CC Prep 17 Final
- St. Thomas More 35. Plaquemine 0 Final
- Teurlings Catholic 7, Notre Dame 44 Final
- Rayne 42, Eunice 10 Final
- Westgate 31, New Iberia 23 Final
- Carencro 13,. Acadiana 48 Final
- Abbeville 20, Jeanerette 22 Final
- Kaplan 23, Church Point 6 Final
- Berwick 49, South Terrebonne 28 Final
- Port Barre 6, Opelousas Catholic 26 Final
- Pine Prairie 26, Beau Chene 27 Final
- Church Point 6, Kaplan 23 Final
- Mamou 55, St. Edmund 18 Final
- Washington-Marion 30, Ville Platte 0 Final
- Jennings 26, DeRidder 6 Final
- Iowa 42, Sam Houston 14 Final
- Westlake 14, Leesville 18 Final
- So. Beauregard 33, DeQuincy 35 3OT Final
- Lake Arthur 3 Iota 41 Final
- Kinder 21, Breaux Bridge 7 Final
- Welsh 51, Loreauville 7 Final
- Notre Dame 44, Teurlings Catholic 7 Final
- West St. Mary 0 Northwest 54 Final
- Loreauville 7, Welsh 51 Final
- Catholic High-New Iberia 56, St. Thomas Aquinas 17 Final
- Delcambre 19, Centerville 54 Final
- Jeanerette 22, Abbeville 20 Final
- Franklin 12, Lafayette Christian Academy 39 Final
- AES 47 North Vermilion 7 Final
- Opelousas Catholic 26, Port Barre 7 Final
- Sacred Heart-Ville Platte 42, Basile 14 Final
- Catholic Pointe Coupee 51, St. John 0 Final
- False River 35, Central Catholic-Morgan City 53 Final
- North Central 14, Morgan City 55 Final
- Slaughter Community Charter 28, Tara 52 Final
- Westminster 19, Hanson Memorial 26 Final
- LCA 39 Franklin 12 Final
- Central Catholic-Morgan City 53, False River 35 Final
- Gueydan 45, South Cameron 23 Final
- Highland Baptist 40 Grand Lake 35 Final
- Centerville 54, Delcambre 19 Final
- Hanson Memorial 26, Westminster 19 Final
- Vermilion Catholic 28, Erath 20 Final