Week 3 Prep Football Scores

George Faust Published:

Week 3 Prep Scores

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  • Comeaux 51 – St. Martinville 14 Final
  • Sulphur 22, Byrd 9 Final
  • Acadiana 48, Carencro 13 Final
  • Lafayette 30, Patterson 35 Final
  • Sam Houston 14, Iowa 42 Final
  • Barbe 57, St. Louis Catholic 7 Final
  • New Iberia 23, Westgate 31 Final
  • LaGrange 13, Ferriday 14 Final

        Opelousas 27, Vinton 14 Final

  • Beau Chene 27, Pine Prairie 26 Final
  • Livonia 20, Northeast 42 Final
  • Cecilia 25, Crowley 28 Final
  • Breaux Bridge 14, Kinder 21 Final

        Northside 20 Lake CC Prep 17 Final

  • St. Thomas More 35. Plaquemine 0 Final
  • Teurlings Catholic 7, Notre Dame 44 Final
  • Rayne 42, Eunice 10 Final
  • Westgate 31, New Iberia 23 Final
  • Carencro 13,. Acadiana 48 Final
  • Abbeville 20, Jeanerette 22 Final
  • Kaplan 23, Church Point 6 Final
  • Berwick 49, South Terrebonne 28 Final
  • Port Barre 6, Opelousas Catholic 26 Final
  • Pine Prairie 26, Beau Chene 27 Final
  • Church Point 6, Kaplan 23 Final
  • Mamou 55, St. Edmund 18 Final
  • Washington-Marion 30, Ville Platte 0 Final
  • Jennings 26, DeRidder 6 Final
  • Iowa 42, Sam Houston 14 Final
  • Westlake 14, Leesville 18 Final
  • So. Beauregard 33, DeQuincy 35 3OT Final
  • Lake Arthur 3 Iota 41 Final
  • Kinder 21, Breaux Bridge 7 Final
  • Welsh 51, Loreauville 7 Final
  • Notre Dame 44, Teurlings Catholic 7 Final
  • West St. Mary 0 Northwest 54 Final
  • Loreauville 7, Welsh 51 Final
  • Catholic High-New Iberia 56, St. Thomas Aquinas 17 Final
  • Delcambre 19, Centerville 54 Final
  • Jeanerette 22, Abbeville 20 Final
  • Franklin 12, Lafayette Christian Academy 39 Final
  • AES 47 North Vermilion 7 Final
  • Opelousas Catholic 26,  Port Barre 7 Final
  • Sacred Heart-Ville Platte 42, Basile 14 Final
  • Catholic Pointe Coupee 51, St. John 0 Final
  • False River 35, Central Catholic-Morgan City 53 Final
  • North Central 14, Morgan City 55 Final
  • Slaughter Community Charter 28, Tara 52 Final
  • Westminster 19, Hanson Memorial 26 Final
  • LCA 39 Franklin 12 Final
  • Central Catholic-Morgan City 53, False River 35 Final
  • Gueydan 45, South Cameron 23 Final
  • Highland Baptist 40 Grand Lake 35 Final
  • Centerville 54, Delcambre 19 Final
  • Hanson Memorial 26, Westminster 19 Final
  • Vermilion Catholic 28,  Erath 20 Final

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