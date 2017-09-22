Week 4 High School Prep Scores

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  •  Comeaux 32, LaGrange 12 Final
  • Sulphur 56, Sam Houston 28 Final
  • Acadiana 56, New Iberia  7 Final
  • Lafayette 14, Barbe  41 Final
  • St. Martinville 48, Northside 18 Final
  • Opelousas 28, Oakdale 13 Final
  • Beau Chene 9, Washington-Marion 6 Final
  • Livonia 14, Mckinley 35 Final
  • Cecilia 31, East Ascension 38 Final
  • Breaux Bridge 30,  Abbeville  7 Final
  • Rayne 35, Erath 7 Final/Thursday
  • Northside 18, St. Martinville 48 Final
  • St. Thomas More 0, Catholic Baton Rogue 20 Final
  • Teurlings Catholic 23, Archbishop Rummel 41 Final
  • Westgate 27, Captain Shreve 22 Final
  • Carencro 14, Ouachita Parish 34 Final
  • Rayne 35, Erath 7 Final/Thursday
  • North Vermilion 35, Varnado 18 Final
  • Abbeville 14, Breaux Bridge 37 Final
  • Kaplan 28, Kinder 6 Final
  • Patterson 27, Terrebonne 60 Final
  • Berwick 27, Newman 37 Final
  • Iota 19, Northwest 34 final
  • Port Barre 14,  Mamou 15 Final
  • Eunice 0, Crowley 39 Final
  • Pine Prairie 12,  Church Point 51 Final
  • Lake Charles College Prep 0, Westlake 47 Final/Thursday
  • Iowa 27, Jennings 6 Final
  • South Beauregard 21, St. Louis Catholic 48 Final
  • Lake Arthur 33, Vinton 47 Final
  • Kinder 6, Kaplan 28 Final
  • Welsh 41, Avoyelles 8 Final
  • Ville Platte 44, Pickering 21 Final
  • Notre Dame 37, Catholic New Iberia 0 Final
  •  Loreauville: 34, Jeanerette: 33 Final/Thursday
  • Delcambre: 6, Ascension Episcopal 45 Final/Thursday
  • West St. Mary 18, Franklin 8  Final
  • Catholic High-New Iberia 0, Notre Dame 37 Final
  • Opelousas Catholic 6, North Central 50 Final
  • False River 27, Sacred Heart-Ville Platte 53 Final/Thursday
  • Westminster 0, Ascension Christian 21 Final
  • Highland Baptist: 7, Lafayette Christian Academy: 56 Final/Thursday
  • Central Catholic-Morgan City 29,  Gueydan 46 Final
  • Centerville 50, Ecole Classique 12 Final
  • Hanson Memorial 0, Vermilion Catholic 17 Final

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