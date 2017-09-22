Week 4 High School Prep Scores

- Comeaux 32, LaGrange 12 Final
- Sulphur 56, Sam Houston 28 Final
- Acadiana 56, New Iberia 7 Final
- Lafayette 14, Barbe 41 Final
- St. Martinville 48, Northside 18 Final
- Opelousas 28, Oakdale 13 Final
- Beau Chene 9, Washington-Marion 6 Final
- Livonia 14, Mckinley 35 Final
- Cecilia 31, East Ascension 38 Final
- Breaux Bridge 30, Abbeville 7 Final
- Rayne 35, Erath 7 Final/Thursday
- Northside 18, St. Martinville 48 Final
- St. Thomas More 0, Catholic Baton Rogue 20 Final
- Teurlings Catholic 23, Archbishop Rummel 41 Final
- Westgate 27, Captain Shreve 22 Final
- Carencro 14, Ouachita Parish 34 Final
- Rayne 35, Erath 7 Final/Thursday
- North Vermilion 35, Varnado 18 Final
- Abbeville 14, Breaux Bridge 37 Final
- Kaplan 28, Kinder 6 Final
- Patterson 27, Terrebonne 60 Final
- Berwick 27, Newman 37 Final
- Iota 19, Northwest 34 final
- Port Barre 14, Mamou 15 Final
- Eunice 0, Crowley 39 Final
- Pine Prairie 12, Church Point 51 Final
- Lake Charles College Prep 0, Westlake 47 Final/Thursday
- Iowa 27, Jennings 6 Final
- South Beauregard 21, St. Louis Catholic 48 Final
- Lake Arthur 33, Vinton 47 Final
- Kinder 6, Kaplan 28 Final
- Welsh 41, Avoyelles 8 Final
- Ville Platte 44, Pickering 21 Final
- Notre Dame 37, Catholic New Iberia 0 Final
- Loreauville: 34, Jeanerette: 33 Final/Thursday
- Delcambre: 6, Ascension Episcopal 45 Final/Thursday
- West St. Mary 18, Franklin 8 Final
- Catholic High-New Iberia 0, Notre Dame 37 Final
- Opelousas Catholic 6, North Central 50 Final
- False River 27, Sacred Heart-Ville Platte 53 Final/Thursday
- Westminster 0, Ascension Christian 21 Final
- Highland Baptist: 7, Lafayette Christian Academy: 56 Final/Thursday
- Central Catholic-Morgan City 29, Gueydan 46 Final
- Centerville 50, Ecole Classique 12 Final
- Hanson Memorial 0, Vermilion Catholic 17 Final